Jean-Michel Blanquer assure que la polémique autour du syndicat "Avenir lycéen" est "une affaire à partir de rien"

Eclaboussé par les accusations d'instrumentalisation qui pèsent sur le syndicat "Avenir lycéen", le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer a réagi sur RTL, dimanche 22 novembre, affirmant que "Libération et Mediapart essayent de faire une affaire à partir de rien".

Des enquêtes de Mediapart (pour abonnés) et de Libération (pour abonnés) sur cette organisation pro-gouvernementale ont poussé les députés La France insoumise et plusieurs communistes à réclamer une commission d'enquête parlementaire sur le lien entre le syndicat et le "pouvoir exécutif".

"Pourquoi pas une commission d'enquête, ça peut être intéressant", a déclaré Jean-Michel Blanquer assurant que "si quelqu'un regarde de près ce qui est dit dans ces articles, il y a vraiment beaucoup de sauce et peu de lapin".

« Pourquoi pas une commission d’enquête, ça peut être interessant (…) On voit que Libération et Médiapart essaient de faire une affaire à partir de rien »



➡ @jmblanquer répond aux accusations concernant l'affaire du syndicat #AvenirLyceen au micro @RTLFrance d'@isalange pic.twitter.com/m52Dw0nYXS — RTL Pro : RTL - RTL2 - FUN RADIO (@RTL_presse) November 22, 2020

LFI, des "pompiers pyromanes"

"Vous avez juste des lycéens qui ont, peut-être, dépensé de manière inopinée l'argent qu'ils avaient. J'ai tout de suite demandé à ce qu'il y ait une enquête là-dessus, point à la ligne", a indiqué le ministre de l'Education.

Interrogé sur le fait que son ministère aurait pu "téléguider" ce syndicat, Jean-Michel Blanquer rétorque : "Bien sûr que non", accusant LFI d'essayer "depuis des années d'avoir une influence sur le milieu lycéen, sur le milieu estudiantin (...) c'est vraiment le pompier pyromane".