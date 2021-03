Gouvernement : une réunion sur la santé mentale des Français à Matignon

Au lendemain d'un carnaval sauvage qui a réuni plus de 6000 personnes à Marseille, dimanche 21 mars, "le gouvernement craint une montée de désobéissance, la réunion de ce soir porte sur la santé mentale des Français", explique la journaliste Valérie Astruc, en direct de Matignon, lundi 22 mars. "La réunion a pour but de remettre de l'ordre après les cafouillages sur l'attestation". D'après Matignon, pour que ces nouvelles restrictions soient respectées, le message doit être clair et compréhensible.



"D edans avec les miens, dehors en citoyen".

L'exécutif va publier un document pédagogique pour expliquer ce que l'on peut faire et ne pas faire avec un nouveau slogan : "dedans avec les miens, dehors en citoyen". Le gouvernement parie sur la responsabilité, "en martelant qu'un relâchement peut faire courir un grave danger à tout le monde", rapporte la journaliste.