Emmanuel Macron nomme Jean-Baptiste Lemoyne ministre délégué aux PME à la place d'Alain Griset

Jean-Baptiste Lemoyne conserve par ailleurs son portefeuille de ministre délégué chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie.

Un petit changement au sein du gouvernement. Emmanuel Macron a nommé Jean-Baptiste Lemoyne pour remplacer Alain Griset au poste de ministre délégué chargé des Petites et Moyennes entreprises (PME), fait savoir l'Elysée dans un communiqué, mercredi 8 décembre. Jean-Baptiste Lemoyne, 44 ans, conserve par ailleurs son portefeuille de ministre délégué chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie.

Mercredi en fin d'après-midi, Alain Griset avait annoncé sa démission après avoir été condamné plus tôt dans la journée à six mois de prison avec sursis et trois ans d'inéligibilité avec sursis pour déclaration incomplète de son patrimoine. Il a fait appel de cette condamnation.

En déplacement à Vichy (Allier), le président de la République a salué l'"esprit de responsabilité" d'Alain Griset. Un peu plus tôt, le Premier ministre avait "pris acte" de la décision de son ministre, dont il a également loué le travail.