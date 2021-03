Elections régionales : le conseil scientifique n'a pas tranché sur une date

Les élections régionales ont déjà été reportées en juin à cause de la pandémie de Covid-19. Le gouvernement a demandé un avis sur un nouveau report au conseil scientifique qui a botté en touche lundi 29 mars.

Le conseil scientifique a rendu son avis lundi 29 mars sur un nouveau report des élections régionales et départementales. Sa réponse fait 16 pages et donne des arguments pour tous les scénarios. Il ne tranche pas. Un scénario est privilégié néanmoins, c’est le report des élections après l’été, car en juin le variant britannique risque d’être encore très présent. En septembre au contraire, la couverture vaccinale aura fortement augmenté.

Consultations politiques

Toutefois, le conseil scientifique estime aussi qu'en septembre, après les vacances d’été, il peut y avoir un relâchement des gestes barrières comme l’an dernier, ainsi qu'une possible recirculation de l’épidémie de coronavirus, bien qu’hypothétique. L'émergence de nouveaux variants résistants aux vaccins n’est pas non plus exclue. Le gouvernement va rendre un rapport d’ici le 1er avril en consultant les partis politiques pour ne pas endosser seul la responsabilité de cette décision.