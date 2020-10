Élargissement du couvre-feu : 54 départements placés sous cloche

Le gouvernement a donné une conférence de presse, jeudi 22 octobre. Il a annoncé l’élargissement du couvre-feu à compter de vendredi 23 octobre minuit, après que le nombre de cas de Covid-19 a doublé en France, ces 15 derniers jours. “Cette progression de l’épidémie nous conduit à étendre les mesures de couvre-feu à 38 nouveaux départements”, a annoncé Jean Castex. La Polynésie y sera également soumise.



Éviter un nouveau confinement

Neuf métropoles étaient déjà sous couvre-feu. La mesure est désormais étendue à l’ensemble des départements où elles sont situées. Le couvre-feu vient également toucher de nouveaux territoires. Au total, 54 départements français et la Polynésie seront sous cloche, de 21 heures à 6 heures. Une restriction supplémentaire pour éviter un nouveau confinement. “Si nous ne réussissons pas collectivement à juguler l’épidémie, nous ferons face à une situation dramatique et nous devrons envisager des mesures beaucoup plus dures”, a assuré Jean Castex.

