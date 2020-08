Écoles : Jean-Michel Blanquer veut allier protection et éducation pour tous

Alors que les inquiétudes enflent à moins de deux semaines de la rentrée scolaire et que l’on peut s’interroger sur le bien-fondé du principe de précaution, Jean-Michel Blanquer tient à le rappeler : "Notre principal critère, c’est la protection". Mais, selon lui, la déscolarisation est toujours un grand mal pour "des enfants qui prennent des retards qui ne seront pas rattrapés plus tard". C’est d’ailleurs encore plus vrai à l’école primaire. Tous les écoliers devront donc rejoindre les bancs de l’école début septembre.

Masque fourni pour le personnel éducatif

Jean-Michel Blanquer ajoute que le personnel éducatif aura évidemment un masque fourni par l'institution. S'agissant du masque de l’élève, "il est une fourniture comme une autre, comme on vient avec sa trousse ou ses cahiers". Cependant, le ministre affirme que dans les cas extrêmes (de familles sans ressources), "on sera capable de fournir des masques aux enfants". Les cantines, quant à elles, seront rouvertes avec des cohortes espacées. "On sait qu’il y a un enjeu d’alimentation", a-t-il conclu.

