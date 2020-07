DIRECT. Remaniement : le nouveau Premier ministre Jean Castex veut "aller vite pour désigner le gouvernement le plus vite possible"

Ce qu'il faut savoir

Il va plancher tout le week-end et les téléphones risquent de sonner dans la classe politique. Le nouveau Premier ministre Jean Castex veut former "le plus vite possible", si possible avant lundi, un nouveau gouvernement pour mener "une nouvelle étape" du quinquennat d'Emmanuel Macron. "Il y aura de nouveaux talents" et "des personnalités venues d'horizons différents", avait indiqué le chef de l'Etat jeudi. Un évènement à suivre en direct.

"Je ne suis pas ici pour chercher la lumière." Jean Castex a donné, vendredi 3 juillet, sa première interview télévisée en tant que Premier ministre. "Je suis ici pour chercher des résultats (...), faire face à la crise économique qui s'annonce et (...) en sortir plus forts et plus solidaires", a-t-il déclaré sur TF1, quelques heures après la passation de pouvoirs avec Edouard Philippe, duquel il dit s'inscrire "dans la continuité".

Un discours de politique générale "en milieu de semaine prochaine". Sur TF1, Jean Castex a également annoncé vouloir prononcer un discours de politique générale "en milieu de semaine prochaine".

Jean Castex quitte Les Républicains. Le nouveau Premier ministre a démissionné des Républicains dans une lettre reçue vendredi matin par le parti. "Nous avons ce matin par la poste le courrier" où Jean Castex demande "à retirer son adhésion et à suspendre les prélèvements", précise la formation de droite.

Le gouvernement actuel reste aux affaires courantes. Le Premier ministre "assure, avec les membres du gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement", indique un communiqué de l'Elysée.