DIRECT. Remaniement : la composition du nouveau gouvernement attendue "dans la journée"

Ce qu'il faut savoir

Une nouvelle équipe à la tête de la France. Le Premier ministre, Jean Castex, doit dévoiler la composition du nouveau gouvernement lundi 6 juillet, après un week-end de spéculations. "Le gouvernement sera désigné demain", a confirmé le nouveau chef du gouvernement dimanche soir, après avoir dîné avec le chef de l'Etat. Selon l'Elysée, l'annonce est attendue "lundi dans la journée". Seuls les nouveaux ministres devraient être nommés, tandis que les secrétaires d'Etat devraient l'être quelques jours plus tard, d'après un proche du président.

"Une vingtaine de ministres et de ministres délégués". D'après la présidence, le gouvernement de Jean Castex devrait compter "une vingtaine de ministres et de ministres délégués". Il doit inclure "de nouveaux talents" et "des personnalités venues d'horizons différents", a fait savoir l'entourage du chef de l'Etat. L'ancienne équipe d'Edouard Philippe était constituée de 16 ministres, trois ministres délégués et 17 secrétaires d'Etat.

Un gouvernement "de mission et de rassemblement". Dans une série de tweets dimanche, Emmanuel Macron a évoqué les grandes lignes que ce nouveau gouvernement, "de mission et de rassemblement", devra mettre en œuvre : la "relance de l'économie, [la] poursuite de la refondation de notre protection sociale et de l'environnement", le "rétablissement d'un ordre républicain juste" ou encore la "défense de la souveraineté européenne".

Une prise de parole présidentielle le 14 juillet. Le chef de l'Etat devrait détailler ces priorités lors d'une nouvelle intervention, probablement télévisée d'après son entourage, à l'occasion du jour de la fête nationale, le 14 juillet. Jean Castex, qui avait prévu sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée en milieu de semaine, devra attendre cette prise de parole présidentielle pour présenter son programme, "quelques jours après" selon l'entourage d'Emmanuel Macron.