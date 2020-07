DIRECT. Remaniement : Jean Castex poursuit les échanges avec les partenaires sociaux à Matignon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #REMANIEMENT

: La réforme des retraites ? "Ce n'est pas l'urgence du moment. L'urgence du moment, c'est l'emploi et les salaires", juge Philippe Martinez. "La réforme, c'est : 'travaillez plus longtemps'. Je ne comprends pas comment on va donner du boulot à la jeunesse si les plus âgés restent plus longtemps au boulot", lance-t-il.

: Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, revient sur sa rencontre d'hier avec Jean Castex. "Sur la question des salaires, rien ne vient. J'ai proposé au Premier ministre d'augmenter rapidement le smic", déclare-t-il sur France 2, dans "Les 4 Vérités".



: #RETRAITES "On fera en sorte qu’il ne voie pas le jour." Au lendemain de sa rencontre avec Jean Castex, le chef de file de Force ouvrière, Yves Veyrier, répète que, selon lui, "ce n'est pas le moment" de relancer la réforme des retraites.

•Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sont ce matin à Dijon. Ils sont attendus tout à l'heure dans le quartier des Grésilles, où de violents affrontements entre membres des communautés tchétchène et maghrébine sont survenus le mois dernier. Suivez la situation dans notre direct.



• Plusieurs rassemblements doivent avoir lieu aujourd'hui en France pour protester contre la nomination à l'Intérieur de Gérald Darmanin, qui est accusé de viol, et à la Justice d'Eric Dupond-Moretti, pourfendeur du mouvement #MeToo.



• L'état d'urgence sanitaire ce soir à minuit. Nous détaillons dans cet article ce que cela va changer. Parmi les changements notables : les stades pourront de nouveau accueillir du public avec une "jauge maximale" de 5 000 personnes qui restera "en principe" en vigueur jusqu'en septembre.



• Les Etats-Unis ont enregistré, hier, un nouveau record du nombre d'infections au coronavirus en une journée, avec plus de 65 500 cas supplémentaires recensés en 24 heures. "Nous sommes dans une situation très difficile", a reconnu Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses qui conseille la Maison Blanche.

: Laurent Berger, leader de la CFDT, est l'invité de franceinfo. Au lendemain de sa rencontre avec Jean Castex, il décrit un Premier ministre "franc, cash, direct".

: Elisabeth Borne, la nouvelle ministre du Travail, défend la réforme des retraites au micro d'Europe 1. "Je voudrais rappeler que notre système, il est aujourd'hui très injuste", dit-elle.

: Sur la réforme des retraites, Alain Griset entend le "non" des syndicats mais affirme qu'elle est "nécessaire car nous risquons un déficit extrêmement important".

: Dans une décision adressée au nouveau ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le Défenseur des droits insiste sur "l'urgence" de faire évoluer le maintien de l'ordre. Il réclame notamment l'interdiction du LBD et l'interdiction du port de la cagoule chez les policiers. Il recommande aussi de mettre fin aux "nasses", cette technique d'"encagement" utilisée par les forces de l'ordre pour encercler les manifestants, et d'arrêter les "contrôles d'identité délocalisés", pratique qui consiste à interpeller une personne dans la manifestation pour la contrôler ensuite en marge du défilé, parfois dans un commissariat.

: Le Figaro titre sur la réforme des retraites, décrivant un président de la République "seul contre tous" alors que le Premier ministre poursuit ses rencontres, aujourd'hui, avec les partenaires sociaux.





• On compte 14 nouveaux décès lors des dernières 24 heures, indique ce soir la DGS, ce qui porte le bilan global à 29 979 morts. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, s'alarme par ailleurs d'un relâchement du respect des gestes barrières.