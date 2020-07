DIRECT. Réforme des retraites, assurance-chômage... Jean Castex reçoit les partenaires sociaux à Matignon

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #REMANIEMENT

: Toutefois, l'ambiance était loin d'être glaciale lors de cette rencontre entre Laurent Berger et Jean Castex.

: #RETRAITES Laurent Berger, le leader de la CFDT, s'exprime à l'issue de sa rencontre avec Jean Castex à Matignon. "La priorité, c'est l'emploi", déclare le syndicaliste, repoussant une discussion dans l'immédiat.

: Même son de cloche du côté de FO. "La priorité n’est pas remettre du sel sur la plaie. On a eu deux ans de conflits. On nous refait le coup en plein été. On attend de l’apaisement", a déclaré Yves Veyrier sur la réforme des retraites. Sur la réforme de l'assurance chômage, il est tout aussi ferme : "La réforme de l’assurance chômage est une réforme dont on ne veut pas."

: Les échanges risquent d'être tendus. La réforme des retraites n'est pas une priorité, selon Laurent Berger. "La CFDT ne voit pas comment, pendant cette période où les plans sociaux se succèdent, où les difficultés d'emploi se succèdent, on va mettre comme priorité de la concertation sociale la question des retraites", a-t-il déclaré sur France Inter, la semaine dernière. Une position réaffirmée ces derniers jours.

: Jean Castex, le Premier ministre, reçoit entre aujourd'hui et demain les partenaires sociaux pour discuter de la réforme des retraites et de celle de l'assurance chômage. Il a reçu Laurent Berger, le leader de la CFDT dès 8h30. Le chef du gouvernement doit ensuite s'entretenir avec Yves Veyrier, le chef de file de FO, à 9h30.

: Au micro de franceinfo, la ministre de la Transition écologique se félicite de l'abandon du projet de Center Parcs à Roybon, dans l'Isère. "J'étais de longue date opposante à ce projet, assure Barbara Pompili. Pourquoi ? Parce c'est un projet de l'ancienne période où on ne s'occupait pas de ce que l'on faisait à la nature quand on faisait ce genre de projet. Ce qui se passe là montre que l'on est passé à autre chose."

• "Trois décisions de justice en trois ans qui me sont favorables : j'ai le droit à la présomption d’innocence." Gérald Darmanin, le nouveau ministre de l'Intérieur, se défend face à certaines voix qui s'élèvent contre sa nomination place Beauvau alors qu'il est accusé de viol.



• Les négociations du "Ségur de la santé" entre syndicats et gouvernement se sont achevées cette nuit et un projet d'accord a été trouvé pour la revalorisation des métiers paramédicaux et non médicaux, a appris franceinfo de sources syndicales.



• #Le nouveau gouvernement continue de prendre ses marques. Jean Castex doit recevoir dès aujourd'hui les partenaires sociaux. Au programme des discussions : la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage, des dossiers explosifs. Ces rencontres se poursuivront demain. Suivez la situation dans notre direct.



• Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, estime que "les Français ont abandonné les gestes barrières". "On a un risque de deuxième vague non négligeable à l'automne", déclare-t-il sur franceinfo.



• Les résultats du brevet des collèges 2020 des académies d'Aix-Marseille, Besançon, Corse, Dijon, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nantes, Orléans-Tours et Reims seront rendus publics aujourd'hui et consultables sur franceinfo.fr.

: Sur le chantier titanesque et critiqué de la gare du Nord, à Paris, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique déclare "je ne vois pas pourquoi il y a autant d'opposition sur ce projet donc je vais regarder de plus près".

: La ministre de la Culture a un mot sur la rénovation de Notre-Dame de Paris. Roselyne Bachelot évoque un "large consensus" pour une reconstruction de la flèche "à l'identique".

: Beaucoup de membres du gouvernement s'expriment ce matin. Roselyne Bachelot, la nouvelle ministre de la Culture, est au micro de France Inter. Elle "espère aller vite avec le ministre de la Santé" pour rétablir la situation dans les théâtres.

: "Il faut que les grands mots se concrétisent", déclare Barbara Pompili, la nouvelle ministre de la Transition écologique, au micro de franceinfo.

: "Nous nous donnons deux ans pour que la France ait retrouvé toute sa puissance économique."



La crise économique qui accompagne la crise sanitaire va être violente. Le ministre de l'Economie rappelle que le gouvernement "s'attend à 800 000 demandeurs d'emplois en plus".

: "Je suis résolument optimiste et volontariste", lance Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, qui a désormais, en plus, la casquette de ministre de la Relance. "La relance nous permettra d'accélérer cette transformation et d'avoir des entreprises qui auront de meilleurs produits, des produits plus décarbonés, plus verts, plus respectueux de l'environnement", déclare-t-il sur Europe 1.

: "Moi, je ne commente pas les affaires de justice en cours, et pas la mienne, depuis trois ans, en particulier." Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, se défend face à certaines voix qui s'élèvent contre sa nomination place Beauvau alors qu'il est accusé de viol. Il y a eu "trois décisions de justice en trois ans qui me sont favorables : j'ai le droit à la présomption d’innocence", insiste-t-il.

: Ce matin, les unes des quotidiens sont bien plus variées que ces derniers jours. L'Opinion revient sur les coulisses du départ d'Edouard Philippe. Le journal rapporte que "les semaines précédant le remaniement, il a reçu à déjeuner Nicolas Sarkozy, François Baroin, Alain Juppé ou encore François Fillon pour réfléchir à la suite... s'il était reconduit dans ses fonctions".





• L'Australie reconfine dès aujourd'hui les cinq millions d'habitants de Melbourne, la deuxième ville du pays, et ce, pour six semaines. Ils devront rester chez eux sauf pour raisons professionnelles, pour faire de l'exercice physique, se rendre à des rendez-vous médicaux ou acheter des produits de première nécessité.



• Un plan de dépistage massif du Covid-19 sera lancé la semaine prochaine dans la Mayenne, où le nombre de cas positifs a quadruplé en onze jours. Dans l'Hexagone, on compte 32 nouveaux décès lors des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan global à 29 965 morts.



• Jean Castex doit recevoir dès aujourd'hui les partenaires sociaux. Au programme des discussions : la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage, des dossiers explosifs. Ces rencontres se poursuivront demain.



• 6 000 personnes ont participé à la marche blanche à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), en hommage à Philippe Monguillot, chauffeur de bus agressé dimanche. Dans plusieurs villes, une minute de silence a été observée sur les réseaux de transports.