DIRECT. L'Europe spatiale réunie à Toulouse pour préciser ses ambitions

La réouverture des boîtes de nuit va-t-elle permettre de lutter contre la sédentarité des Français, liée notamment au télétravail ? L'Agence nationale de sécurité sanitaire révèle que plus d'un tiers des adultes affichent "un niveau de sédentarité élevé et une activité physique insuffisante", d'où des taux de mortalité et de morbidité plus élevés que les autres.