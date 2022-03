DIRECT. Guerre en Ukraine : Jean Castex présente le "plan de résilience" pour faire face aux conséquences économiques du conflit, suivez sa conférence de presse

Ce qu'il faut savoir

Il ne s'agira pas d'un nouveau "quoi qu'il en coûte", assure le gouvernement, mais d'un ensemble de mesures consacrées aux entreprises et aux filières les plus touchées par le conflit en Ukraine, qui entraîne une flambée des prix de l'énergie et des matières premières. Le Premier ministre, Jean Castex, présente, mercredi 16 mars, le "plan de résilience", promis par Emmanuel Macron pour faire face aux conséquences économiques du conflit. "Ce sera très sectorisé", a insisté le chef du gouvernement la semaine dernière. Avec, à la clé, plusieurs milliards d'euros mis sur la table. Suivez notre direct.

Le Medef demande la réactivation du chômage partiel. Face aux difficultés d'approvisionnement de certaines entreprises liées à la crise en Ukraine, le président du Medef a demandé mardi que soit réactivé le dispositif d'aide à l'activité partielle. "Il faut remettre le chômage partiel pour les entreprises obligées de s'arrêter, parce qu'on est vraiment dans un cas de force majeure", a déclaré Geoffroy Roux de Bézieux sur RMC. Quelques jours plus tôt, la ministre du Travail Elisabeth Borne avait quant à elle évoqué le recours au nouveau dispositif d'activité partielle de longue durée. "Des entreprises qui voient leur production arrêtée car un composant leur manque peuvent mobiliser de l'activité partielle de longue durée, c'est un outil qui peut protéger dans la durée les emplois", avait-elle dit sur LCI.

Des transporteurs, des agriculteurs et des pêcheurs ont bloqué des dépôts pétroliers à Lorient et Brest mardi. Ce mouvement avait pour but de protester contre la hausse des prix du gazole et de l'essence. Après la remise de 15 centimes d'euros par litre de carburant à partir du 1er avril annoncée dimanche par Jean Castex pour une durée de quatre mois, ils attendent d'autres mesures. "Nous ne laisserons pas tomber les pêcheurs", a répondu mardi dans la foulée le Premier ministre en déplacement à Rennes, assurant, à un mois de l'élection présidentielle, qu'il y aurait des mesures pour eux dans le plan de résilience.

L'industrie également affectée par le conflit. Dans le secteur industriel, c'est la flambée des cours de certains métaux comme l'aluminium, le nickel, le titane ou le palladium, dont la Russie est un important producteur, qui met en difficulté les entreprises de l'automobile ou de l'aéronautique, surtout si le conflit doit durer. Sans parler des problèmes logistiques posés par la rupture de certains approvisionnements en provenance d'Ukraine ou de Russie. Pour "toutes les entreprises qui ont des contrats avec la Russie, dont les approvisionnements dépendent de matières premières fabriquées ou issues de la Russie, aluminium, titane... plus elles seront exposées, plus les compensations seront élevées", a promis Jean Castex jeudi, dans l'Aisne.