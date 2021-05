DIRECT. Bac 2021 : pour la philo, la note de contrôle continu sera retenue si elle est meilleure que celle de l'épreuve, annonce Jean-Michel Blanquer

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BAC

: Avant même ces annonces, "82% de la note du bac général et technologique" relevait du contrôle continu, du fait de la suppression des épreuves de spécialité, a rappelé le ministre. Il dit avoir pris ses arbitrages avec le souci de "passer un baccalauréat qui a sa pleine valeur".

: Voici l'intégralité de l'interview de Jean-Michel Blanquer sur France 2. Le ministre a également annoncé des évolutions concernant le bac de français, avec notamment à l'oral le choix pour l'élève entre deux sujets.











: "Le grand oral est maintenu", ajoute Jean-Michel Blanquer, mais les élèves pourront "venir avec un message de leur professeur indiquant les domaines qui n'ont pas pu être étudiés à temps". "Le jury n'interrogera pas sur ce qui n'a pas pu être fait", assure-t-il, ajoutant que les lycéens pourront garder en main, devant le jury, leurs notes prises pendant les 20 minutes de préparation.

: L'épreuve de philosophie du bac général et technologique est maintenue mais la note de contrôle continu sera retenue si elle est meilleure, annonce Jean-Michel Blanquer.

: Le ministre de l'Education natoinale, Jean-Michel Blanquer, annonce ses arbitrages sur le baccalauréat sur le plateau du "20 heures" de France 2. Vous pouvez regarder son interview dans notre direct.





: Il est 20 heures, voici un nouveau point sur l'actualité de ce mercredi :



• Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, est l'invité du "20 heures" de France 2. Il doit y annoncer ses arbitrages concernant le grand oral et l'écrit de philosophie du bac général et technologique, dont certains syndicats lycéens et enseignants réclament l'abandon.



• Le parquet national antiterroriste a annoncé l'ouverture d'une enquête après la disparition du journaliste Olivier Dubois, qui affirme dans une vidéo à l'origine indéterminée avoir été kidnappé début avril par des jihadistes affiliés à Al-Qaïda.



• A un an de la présidentielle, la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a annoncé sa candidature pour le scrutin de juin dans son fief électoral d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais). Un canton est "la clé de la compréhension d'un pays", affirme-t-elle.



• Dans un discours prononcé lors de la commémoration du bicentenaire de la mort de l'Empereur, Emmanuel Macron a dressé un portrait "en clair-obscur" de cette figure controversée de l'histoire de France. "Napoléon Bonaparte est une part de nous", a estimé le chef de l'Etat.