Crise des sous-marins : les ministres des Affaires étrangères américain et français, Antony Blinken et Jean-Yves Le Drian, vont se rencontrer à l'ONU

L'alliance franco-américaine retrouve la voie de la discussion. Les ministres américain et français des Affaires étrangères, Antony Blinken et Jean-Yves Le Drian, auront une tête-à-tête jeudi 23 septembre à New York, au lendemain d'une déclaration conjointe de leurs présidents pour clore la crise entre Paris et Washington.

Les deux hommes ont eu "un bon échange" mercredi soir en marge d'une réunion des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, et "nous nous attendons à ce qu'ils aient à nouveau un moment ensemble, de manière bilatérale", jeudi, a dit une responsable américaine à des journalistes.

Six jours après le début de la crise des sous-marins, Joe Biden et Emmanuel Macron ont annoncé mercredi 22 septembre des "engagements" pour rétablir une confiance durement éprouvée, le président américain espérant désormais un "retour à la normale". Les deux hommes sont convenus que "des consultations ouvertes entre alliés" auraient "permis d'éviter cette situation", dit le communiqué.