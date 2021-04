Covid-19 : "La décroissance est amorcée" en France, estime Olivier Véran

C. Sergent

L’épidémie est-elle en train de décroître en France ? Il y a moins de nouveaux cas de coronavirus au quotidien, assure Olivier Véran dans Le Télégramme : plus de 39 000 cas le 12 avril contre plus de 29 000 cas lundi 19 avril. Le taux d’incidence est passé à 345 cas sur 100 000 habitants en moyenne contre 410 en une semaine. Mais “la diminution reste fragile”, nuance le ministre de la Santé. Les contaminations restent à un niveau élevé et le nombre de tests a baissé.

Record d’hospitalisations

Sur le front de la tension hospitalière, pour le ministre, “on est plutôt proche de la barre des 6 000” bien que la situation “se stabilise depuis quelques jours”. C’est vrai pour la barre des 6 000, mais la tension sur les services de réanimation ne diminue pas. Le nombre de personnes admises a augmenté à 5 970. Lundi, la barre des 31 000 hospitalisations a été franchie.