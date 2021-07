Vaccination obligatoire : Jean Castex rencontre les élus locaux

Le Premier ministre Jean Castex, s'entretiendra avec les élus locaux au sujet de la vaccination, jeudi 8 juillet. "Il reçoit les associations d'élus locaux, mais il faut rappeler que mardi, il a vu les députés de tout bord. Très clairement, le gouvernement cherche le consensus le plus large possible sur les mesures qu'il entend prendre, il veut également aller vite sur des mesures plus coercitives", rapporte le journaliste Thierry Curtet en direct de Matignon pour le 12/13 de France 3. Jean Castex souhaite faire voter une loi dès la fin du mois de juillet sur l'obligation vaccinale des soignants.



Éviter une quatrième vague

"Les élus locaux qu'il va recevoir cet après-midi ont des responsabilités dans les hôpitaux de leurs agglomérations, c'est une façon de mettre la pression sur les soignants les plus réticents à la vaccination", rapporte le journaliste. Il sera également question du pass sanitaire, obligatoire pour tout événement à partir de 1 000 personnes. L'échange portera aussi sur "les initiatives locales, afin qu'ils puissent installer des barnums vaccinaux, au plus près des populations et pas uniquement sur les lieux de vacances". Le gouvernement cherche l'adhésion et souhaite aller le plus vite possible pour éviter une quatrième vague dès le mois de septembre.