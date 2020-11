Coronavirus : Bruno Le Maire tente de préserver à tout prix l'économie

L’économie est durement touchée par la crise du Covid et le confinement. Alors, les commerçants cherchent à obtenir l'attention du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire. Ce dernier a accepté d’être suivi par les équipes de France 2 dans l’exercice de ses fonctions, mercredi 4 novembre. Le ministre a dû faire face à des coiffeurs en colère qui réclament la réouverture des salons en multipliant les requêtes. Ils demandent par exemple la baisse de la TVA, mais se heurtent à un refus de Bruno le Maire.

De nombreuses réunions

Des réunions s’enchaînent. "Je vous confirme que c’est un marathon dont on ne voit pas le bout", juge le ministre qui veut plaider la cause des commerçants auprès du gouvernement, pour préserver l’économie. Le même jour, il a annoncé le déblocage de 20 milliards d’euros supplémentaires. Il s’agit d’une aide "pour financer le deuxième confinement et les mesures d’urgence. L’État rajoute 11 milliards dans le fonds de solidarité", note le journaliste Jean-Paul Chapel sur le plateau du 20 Heures, mercredi 4 novembre. En outre, 3 milliards pour couvrir le chômage partiel sont ajoutés. La facture s’alourdit enfin avec les aides de santé et celles pour les ménages les plus pauvres.

Le JT

Les autres sujets du JT