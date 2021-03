DIRECT. Suivez l'interview du Premier ministre, Jean Castex, sur la chaîne Twitch de notre journaliste Samuel Etienne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CASTEX

: "C'est toujours facile quand on n'est pas en responsabilité de dire 'il aurait fallu faire ça', sur les masques. Il y avait un problème de stock quand la pandémie est arrivée, ce qui a occasionné les problèmes que vous connaissez."

: Interrogé sur une éventuelle mesure qu'il regretterait dans sa gestion de la crise sanitaire, Jean Castex botte en touche loin de ses 22 mètres. "Il y a des mesures qu'on n'a pas assez bien expliquées", se défend-il.

: "On n'est pas encore sorti de l'auberge", reconnaît Jean Castex, pour conclure sur la gestion de l'épidémie.

: "Si j'avais le moindre doute, je demanderai la suspension du vaccin AstraZeneca. C'est mon devoir. A ce stade, il faut avoir confiance dans ce vaccin et se faire vacciner."

: "On n'a pas suspendu le vaccin AstraZeneca car nous ne disposons pas d'éléments qui nous pousse [à le faire]. Dans les pays qui ont suspendu, ils ont eu des cas avérés et le lien entre la vaccination et les problèmes de santé des personnes touchées a été établi. Toutes les études dont nous disposons sur le vaccin AZ montre que ce vaccin présente une certaine efficacité sur les formes les plus graves de la maladie. "

: "Il est normal qu'on déploie les moyens de l'Etat à l'égard des personnes les plus vulnérables. Il ne faut pas qu'il y ait de conflit de générations", répond Jean Castex à un internaute qui l'accuse de sacrifier les jeunes au profit des vieux dans la gestion de la crise.

: Si vous vous demandez ce que fait Jean Castex sur un réseau social de djeun's qui causent jeux vidéos habituellement, on répond à cette question dans notre article.

: Jean Castex reconnaît que la situation est "inquiétante" en Ile-de-France, "on ne s'en cache pas, on dit la vérité". Interrogé sur un éventuel reconfinement dans la région, il ré-ré-ré-ré-explique tout faire pour éviter un reconfinement. "S'il est nécessaire, comme on l'a fait ailleurs, nous y procéderons."

: "Moi j'ai un devoir pédagogique de justifier les actions que nous prenons", répond Jean Castex qui estime que le virus fait des "cadrages débordements" comme au rugby. Pas manchot, le Premier ministre vient de faire un "cad-deb" à la question de Samuel Etienne sur le loupé des masques au début de la pandémie.

: "[La crise du Covid-19] est une épreuve permanente d'humilité pour les gouvernants, pour les scientifiques..."

: "J'ai toujours essayé de dire ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Il y a des choses dans cette épidémie que nous maîtrisons moins (...). On la connaît un peu plus qu'il y a un an, mais elle évolue constamment."

: Les deux hommes sont masqués à la demande du premier ministre, qui ne se voyait pas transgresser des règles qu'il rabâche à longueur de journée.

: "Je ne connaissais pas Twitch, j'ai un côté un peu vintage. Je suis un peu stressé, car mes filles, elles connaissent, et elles suivent, et autant je ne suis pas sûr qu'elles suivent mes conférences de presse, autant cette fois, elles sont là", commente Jean Castex qui donne du "Samuel" à Samuel Etienne.





: Ce n'est pas tout à fait aussi attendu qu'un PSG-Barça, mais nous suivrons dans ce live la prestation de Jean Castex sur la chaîne Twitch (et peut-être dans la cuisine) de Samuel Etienne. Coup d'envoi à 18 heures.