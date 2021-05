DIRECT. Policier tué à Avignon : suivez l'hommage national à Eric Masson présidé par Jean Castex

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #AVIGNON

: "Le président de la République a décidé de nommer Eric Masson commandant de police et chevalier de la Légion d'honneur", poursuit Jean Castex. "Ce qui est en cause dans ce drame c'est aussi le cœur de la République, l'hommage ne saurait suffire."

: "Il ne conduira plus ses deux filles à l'école (...) Aujourd'hui, sa famille et ses amis le pleurent, et toute la police nationale avec lui", déclare le Premier ministre. "Eric Masson était un serviteur de l'Etat".





: Tout à fait, vous pouvez suivre la cérémonie, qui commence maintenant, dans ce direct

: Bonjour. Couvrez-vous l'hommage au policier d'Avignon cet après-midi ?

: Le Premier ministre, Jean Castex, préside à partir de 15 heures un hommage national au policier tué alors qu'il intervenait sur un trafic de drogue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, seront également présents. Vous pourrez suivre la cérémonie dans notre direct.

: "C'est de la poudre aux yeux, la plupart des mesures annoncées existent déjà, a réagi Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature, ce matin sur franceinfo. À chaque fois qu'un policier est agressé, (...) il y a des déferrements et des comparutions immédiates qui sont ordonnées, donc la particulière fermeté existe déjà."

: Jean Castex a annoncé hier un durcissement des peines encourues par les agresseurs de policiers ou de gendarmes, à l'issue d'une réunion avec les représentants des syndicats de policiers. La peine de sûreté pour les personnes condamnées à perpétuité serait portée à 30 ans. Les possibilités de réduction des peines seraient strictement limitées pour les agresseurs de membres des forces de l'ordre.

• L'escalade des violences s'est poursuivie, hier soir, entre Palestiniens et Israéliens. Au moins 20 personnes sont mortes dans des frappes sur la bande de Gaza, attribuées à l'armée israélienne, après de nouveaux affrontements ayant fait plus de 500 blessés à Jérusalem.



• Jean Castex a annoncé hier soir un durcissement des peines contre les agresseurs de policiers ou gendarmes, après une réunion avec les syndicats de police.





• L'autorisation du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer/BioNTech a été étendue aux adolescents âgés de 12 à 15 ans aux Etats-Unis, a annoncé l'Agence américaine des médicaments hier.



• La population de la Chine s'élevait l'an dernier à 1,411 milliard d'habitants, annonce le pays le plus peuplé du monde. Ce chiffre a progressé de 5,38% en dix ans.