VIDEO. Autour de Jacques Chirac, un clan familial très présent durant sa carrière politique

Jacques Chirac est mort à l'âge de 86 ans, jeudi 26 septembre. Durant sa vie, l'ancien président de la République a pu s'appuyer sur une famille dévouée à sa carrière politique : son épouse Bernadette et ses deux filles, Laurence, l'aînée, et Claude, la benjamine. La première souffrait d'anorexie mentale depuis l'adolescence et a succombé en avril 2016 à une méningite. "Laurence, c'est le drame de ma vie", avait confié Jacques Chirac au journaliste Pierre Péan, dans un livre-entretien paru en 2007.

>> Suivez en direct les réactions et les hommages après l'annonce de la mort de Jacques Chirac

Dès 1988, Claude s'est lancée en politique en s'occupant de la campagne présidentielle de son père. Elle a alors multiplié les efforts pour tenter de moderniser l'image de son père, organisant même une rencontre avec la chanteuse Madonna. Après la victoire à la présidentielle de 1995, elle gère la communication de Jacques Chirac à l'Elysée où elle devient incontournable, au prix de tensions avec sa mère.

O pération "pièces jaunes"

Jugée cassante et ringarde, Bernadette Chirac connaît des débuts de première dame difficiles. Claude tente alors de l'écarter, comme le 14 juillet 1995, lors d'une réception de jeunes à l'Elysée en présence du président. Sa mère efface cette humiliation en organisant notamment l'opération "pièces jaunes" qui lui vaut une certaine popularité. En 2002, l'épouse du président joue également un rôle clé dans la réélection de son mari.

Loin des caméras, il y a aussi Anh Dao Traxel, jeune Vietnamienne de 21 ans recueillie pendant deux ans par le couple Chirac en 1979, assez pour développer un lien quasi familial avec eux. En 1996, Jacques Chirac, d'ordinaire si pudique quand il s'agit de sa famille, ose une révélation à l'Elysée en annonçant qu'il est devenu grand-père. Martin sera son unique petit-fils. Il porte le nom Chirac, comme l'ont voulu ses parents, Claude Chirac et le champion de judo Thierry Rey.