Un député fait un selfie aux obsèques de Jacques Chirac puis s'excuse

Le parlementaire, élu dans le Tarn, a reconnu une photo "inappropriée" et l'a retirée.

"Et pan sur le bec." Le député du Tarn Philippe Folliot (LREM) a pris un selfie, lundi 30 septembre, au milieu de l'église Saint-Sulpice à Paris, juste avant les obsèques de Jacques Chirac. Puis il l'a postée sur Twitter avec la phrase suivante : "Beaucoup de monde et d'émotion et très belle cérémonie en l'église de Saint Sulpice en hommage à Jacques Chirac." Visiblement, la nuit porte conseil puisque le député a retiré le tweet mardi, avant d'en publier un nouveau, dans lequel il fait son mea culpa et reconnaît une photo "inappropriée".

La photo de mon tweet d'hier, prise une heure avant les obsèques de Jacques Chirac, était inappropriée. Je reconnais mon erreur. Ma relation au Président Chirac est plus profonde et vous la retrouverez dans mon édito mensuel https://t.co/EUxWCdjol6 — Philippe Folliot (@philippefolliot) October 1, 2019

Philippe Folliot a expliqué à Libération qu'il envoyait ses photos à son "équipe", laquelle se chargeait ensuite de publier ses tweets. "Pour autant, un selfie dans une église, même pris pendant la longue attente et une heure avant des obsèques, ce n'est pas forcément très adroit. Je pense que le tweet sera remis en ligne demain avec une photo plus appropriée", a-t-il reconnu auprès du quotidien.

Le député de la majorité n'est pas le seul à avoir choqué par ses pratiques photographiques. Plusieurs personnes ont posé devant le cercueil de l'ancien président de la République aux Invalides, suscitant l'indignation sur les réseaux sociaux.