RECIT. 25 août 1994 : le jour où Jacques Chirac devint le candidat favori de François Mitterrand

Entre François Mitterrand et son Premier ministre, la défiance couve derrière la courtoisie dont ils se gratifient l'un l'autre. "De plus en plus, Edouard Balladur voulait prendre tout l'espace. Il devait penser que le cancer tuerait François Mitterrand avant la fin de son mandat. Sa stratégie, c'était donc de passer de la situation de Premier ministre à celle de vice-président, puis à celle de président de fait", raconte un pilier du clan Mitterrand de l'époque.

Une attitude qui s'est notamment manifestée dix jours avant la cérémonie à l'Hôtel de Ville, sur le porte-avions Foch, à Toulon. Le 14 août, moins d'un mois après la dernière opération de la prostate du président, Edouard Balladur et François Mitterrand participaient aux commémorationx du cinquantenaire du débarquement en Provence, en présence de nombreux chefs d'Etat africains. Au cours d'une réunion ministérielle consacrée à la situation en ex-Yougoslavie et au Rwanda, le chef de l'Etat, très affaibli, dut laisser la place à son Premier ministre. Quelques heures plus tard, Edouard Balladur tenait une conférence de presse à Saint-Tropez pour rendre compte de cette réunion et en détailler les mesures. La suite est racontée par Charles Pasqua.