"On soigne mieux et on guérit plus" grâce au plan Cancer de Jacques Chirac

"Au-delà de l'émotion et de la tristesse du décès de Jacques Chirac, nous voulons lui adresser un message de respect au président. Aujourd'hui, il y a beaucoup de patients qui ont bénéficié de son plan cancer. On soigne mieux et on guérit plus grâce au président Chirac", déclare l'éminent cancérologue Claude Maylin, invité du JT du soir de franceinfo, vendredi 27 septembre.

"En 2000, il n'y avait aucune stratégie contre le cancer. Nous avions rencontré les candidats à la présidentielle de l'époque pour leur présenter sept mesures fortes", raconte le professeur. Jacques Chirac "avait été surpris. Il était quelqu'un de très humain, proche des Français. Et il avait dit : si je suis réélu, c'est banco".

"Il a été réélu. Il a mis en place le plan cancer en mettant sur la table 650 millions d'euros. Il nous a aidés beaucoup, ça a été une révolution", affirme Claude Maylin.

