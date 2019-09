Mort de Jacques Chirac : une cérémonie d'adieu historique

Avant d'être enterrée au cimetière parisien du Montparnasse, où repose depuis 2007 sa fille Laurence, la dépouille de Jacques Chirac, recouverte du drapeau tricolore, a été portée par ses anciens gardes du corps dans la nef de l'église Saint-Sulpice. Plus de 80 chefs d'État et de gouvernement étrangers sont dans l'assistance. Au premier rang, la famille de l'ancien président décédé jeudi est au grand complet. Seule Berndette Chirac, trop faible, manque à l'appel. À la sortie de la messe, la foule a applaudi une dernière fois le chef de l'État.

"Il protégeait toujours les intérêts de la France "

Pour Bill Clinton, ex-président américain, Jacques Chirac "était un excellent représentant de la France, car il était toujours positif (...) Il protégeait toujours les intérêts de la France et il avait pour but de rassembler". Plus tôt dans la matinée, le président avait reçu les honneurs militaires dans la cour des Invalides. Même le "bourdon" de la cathédrale Notre-Dame a sonné pour la première fois depuis l'incendie.

