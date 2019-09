Mort de Jacques Chirac : France Télévisions bouleverse ses programmes

France Télévisions a programmé de nombreux documentaires sur la carrière politique de l'ancien président de la République, mort jeudi à 86 ans.

France Télévisions rend hommage à Jacques Chirac. A l'instar de franceinfo, en édition spéciale sur le canal 27 depuis midi, les chaines de télévision du groupe public ont bousculé leur programmation, jeudi 26 septembre, après l'annonce de la mort de l'ancien président de la République. "Jacques Chirac a profondément marqué les Français et la vie politique de la seconde moitié du XXe siècle", explique le groupe dans un communiqué.

Sur France 2

A partir de 21h10, la chaîne diffusera jeudi soir un documentaire en deux parties de Patrick Rotman : Le jeune loup (1932-1981), sur ses premiers pas en politique, et Le vieux lion (1981-2006), sur sa conquête du pouvoir.

Sur France 3

Vendredi, France 3 proposera le documentaire Chirac, la bio, de Franz-Olivier Giesbert et Laurent Portes.

Sur France 5

Jeudi, les émissions "C dans l'air" et "C à vous" consacrent une spéciale à l'ancien président. Exceptionnellement, "C à vous" sera diffusé jusqu'à 20h50.

Sur France O

Samedi 28 septembre, la chaîne diffusera le documentaire Chirac, l'ultramarin, sur les liens entre l'ancien président et les régions d'outre-mer.