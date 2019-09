Mort de Chirac : Macron prononcera une allocution télévisée à 20 heures

Le président de la République devait se rendre à Rodez (Aveyron) pour un débat sur la réforme des retraites. Il a annulé ce rendez-vous.

Agenda bouleversé pour l'Elysée. Le président Emmanuel Macron prononcera à 20 heures, depuis Paris, une allocution télévisée en hommage à son prédécesseur Jacques Chirac, a fait savoir, jeudi 26 septembre, l'Elysée après l'annonce du décès de l'ancien chef de l'Etat.

Emmanuel Macron a également renoncé à se rendre à Rodez, où il devait lancer le débat national sur les retraites dans la soirée. Cette réunion est toutefois maintenue, avec la participation de Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux retraites.

L'ancien président s'est éteint jeudi matin à son domicile parisien, "au milieu des siens", selon son gendre, Frédéric Salat-Baroux. Affaibli par un accident vasculaire cérébral en 2007, Jacques Chirac souffrait depuis de "perte de mémoire", de "surdité" et "d'absences". Il apparaissait de plus en plus rarement en public.