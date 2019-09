EN IMAGES. La presse française rend hommage à Jacques Chirac au lendemain de sa mort

Les journaux français sont unanimes ce vendredi 27 septembre, au lendemain de la mort de Jacques Chirac.

Des titres en guise d'épitaphes, une photo de l'ancien président, jeune ou moins jeune, en couleur ou monochome - souvent, la même, grand sourire au visage et salue au photographe. La presse française rend hommage, vendredi 27 septembre, à Jacques Chirac, mort la veille à 86 ans.

"Adieu", titre Le Figaro, photo en noir et blanc et édito d'Alexis Brézet, directeur des rédactions, qui salue "un destin français". "Tellement français", renchérit Le Parisien-Aujourd'hui en France.

Libération revêt quand à lui l'habillage des grands jours, ceux de Coupe du monde et d'élection, en accordant sa Une et sa "der" au président défunt. "Sans Chichi", précise le titre.

Les hebdomadaires, Le Point, L'Express et L'Obs, sortent des numéros spéciaux. Pas de titre racolleur pour le premier, mais simplement les dates de naissance et de mort du défunt président. "Un président parmi les Français", pour L'Express. "C'était Chirac", semble conclure L'Obs.

Socialter, magazine traitant d'économie sociale et de transition, a eu un coup d'avance : dans son dernier numéro, paru en août, son dossier sur le "tout gratuit" est illustré par la photo de l'ex-président enjambant un portique de métro.

Il est des utopies que l'on range au placard. Le projet d'une société fondée sur le principe de gratuité en fait partie. Fondamentalement associé à l'abolition de l'argent, la gratuité peut-elle cependant s'insérer dans nos sociétés modernes ? Éditohttps://t.co/kR8oQDODiS pic.twitter.com/DHDsOHJrly — Socialter (@Socialter) August 7, 2019

La presse régionale raconte quant à elle "Une histoire politique" (La Voix du Nord), "L'homme qui aimait les gens" (Le Dauphiné). Du côté de la Corrèze, La Montagne fait son adieu "au Grand".

Pour conclure, mention spéciale pour L'Equipe qui, tout en faisait sa Une sur le France-Serbie de volley-ball, rend hommage au "président qui aimait les sportifs" : chaque titre est une référence aux fameuses petites phrases de Jacques Chirac. "Une pomme à croquer" pour les Bleus qui affronteront la Serbie en soirée, et que le journal invite à être "abracadabrantesques". Les tactiques de Sylvinho à l'OL ? "This is not a method."