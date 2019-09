DIRECT. Près de 7 000 personnes ont rendu hommage à Jacques Chirac aux Invalides

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CHIRAC

Au total, près de 7 000 personnes ont rendu hommage à Jacques Chirac aux Invalides. Une journée de deuil national est décrétée aujourd'hui et plusieurs cérémonies sont prévues.



• Un incendie a ravagé la mairie de Grenoble et détruit la salle du conseil municipal. Le travail de cinquante pompiers a permis d'éteindre le feu.



Le Premier ministre Edouard Philippe a promis "le sérieux et la transparence complète et totale" après la pollution engendrée par l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. La population reste inquiète.



• Les ONG Transparency International France et WWF France lancent une campagne pour demander aux responsables politiques de rendre "publics et accessibles leurs agendas des rencontres avec les lobbies de tous bords", révèle franceinfo.fr.

: Au total, près de 7 000 personnes se sont succédé aux Invalides pour saluer la mémoire de Jacques Chirac, a appris franceinfo du gouverneur militaire de Paris. Les portes sont restées ouvertes au public jusqu'à 7 heures du matin.

: Une minute de silence sera observée ce mercredi lors du prochain match du XV de France contre les Etats-Unis "avec l'accord de World Rugby et de l'équipe des USA". Les joueurs français joueront avec un brassard noir en signe de deuil, annonce également la délégation française..

: Amis, élus, militants... Une quarantaine de Corréziens ont pris le bus dans la nuit pour être à leur dernier rendez-vous avec Jacques Chirac. "Je ne sais pas si je vais arriver à tourner la page", témoigne sur franceinfo Odette Malagnoux. Quand elle a perdu son mari dans un accident de voiture, Jacques Chirac lui avait trouvé du travail comme femme de chambre. Reportage.











: Après l'émotion, le protocole. Les obsèques de Jacques Chirac vont s'étaler sur une bonne partie de la journée. Deuil national, messe à Saint-Sulpice... Franceinfo revient sur le programme de cette journée d'hommages rendus à l'ancien président.







: Et hop ! Vous souvenez-vous de cette photo du maire de Paris Jacques Chirac dans le métro, prise en 1980 ? Le photographe Jean-Claude Delmas en a raconté les coulisses à nos confrères de Réunion La 1ère. "Comme tous les hommes politiques, il ne savait pas qu’il fallait retirer le ticket de métro qui lui avait été remis pour que le portique s’ouvre. Il est resté bloqué devant et d’un seul coup, il a sauté devant moi."







: "La Corrèze, c'est pour moi la terre de l'enracinement, la terre où plongent profondément mes attaches familiales." Voici comment le Parisien Jacques Chirac décrivait le département d'origine de ses parents, qu'il avait choisi comme terre d'élection. L'ancien président est resté toute sa vie fidèle à ce territoire et un musée lui est même dédié à Sarran.



: "C'est quelque chose qui n'a pas été compris par beaucoup d'Européens. Son acharnement sur ce point reste un peu un mystère, alors même qu'à sa demande, quand il avait accueilli le pape Jean-Paul II à l'Hôtel de ville à Paris en 1980. Il avait fait un discours qui chantait, plus que personne n'aurait osé le faire, les racines chrétiennes de la France. C'est le côté paradoxal de cet homme."



En 2004, Jacques Chirac avait refusé d'inscrire les racines chrétiennes de l'Europe dans le préambule de la Constitution européenne. L'évêque de Nanterre, Matthieu Rougé, est revenu sur cet épisode au micro de franceinfo.

: Edouard Philippe s’est rendu aux Invalides pour rendre hommage à Jacques Chirac, ce matin vers 6h30. Le Premier ministre n’a pas fait de déclaration. Une cérémonie religieuse est prévue à 9h30 dans la cathédrale Saint-Louis des Invalides.

: "Jacques était le cœur des Français. Il aimait la France. Quand il en parlait, cela me rappelait De Gaulle. Comme De Gaulle, il aimait la France (...). Jacques, quand il était avec le peuple, il adorait serrer des mains. Ce n'était pas politique. Il serrait les mains, les embrassait, prenait les enfants, allait boire une bière au comptoir d'un café, parlait de la France. Il était la France."



La chanteuse Line Renaud était extrêmement proche de l'ancien président, "un ami extraordinaire", "au-delà de l'amitié". Elle rend hommage à l'ancien président sur franceinfo.







: Les Invalides sont d'ailleurs restés ouverts toute la nuit pour permettre aux Français de saluer la mémoire de Jacques Chirac, a constaté un journaliste de franceinfo. Des petits groupes et des personnes isolées se sont succédé jusqu’à tôt ce matin. La fermeture des portes est prévue dans moins d'une heure.





: "Les Français réunis autour de Jacques Chirac" pour Le Figaro. "Leur Chirac" pour Libération. "Si loin, si proches" pour La Croix. Plusieurs titres de la presse nationale ont choisi d'illustrer la journée de deuil national avec une photo de la file d'attente aux Invalides.















• Une information judiciaire a été ouverte pour "non-assistance à personne en danger" après la mort mi-juin à Mulhouse d'une femme dont l'employeur avait appelé le Samu pour signaler ses douleurs à la poitrine, sans qu'un véhicule soit dépêché.