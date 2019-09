DIRECT. Mort de Jacques Chirac : les hommages se poursuivent dans la presse, qui salue "ses vertus comme ses faiblesses"

Ce qu'il faut savoir

La France rend hommage à Jacques Chirac. Vendredi 27 septembre, au lendemain de la mort du cinquième président de la Ve République, les réactions sont encore nombreuses. Jacques Chirac "entre dans l'Histoire et manquera à chacun d'entre nous désormais", a conclu Emmanuel Macron jeudi soir, à la fin d'une allocution télévisée remémorant l'action de son prédécesseur et insistant sur la personnalité d'un "homme d'Etat que nous aimions autant qu'il nous aimait".

Les citoyens à l'Elysée. Plusieurs centaines de personnes sont venues dès jeudi soir à l'Elysée pour signer les livres d'or installés dans le vestibule du Palais, devant une grande photo de l'ancien président disparu. L'espace restera accessible jusqu'à dimanche.

La presse salue sa mémoire. La presse française salue vendredi la mémoire de Jacques Chirac célébrant "ce que fut" l'homme politique durant sa carrière d'un demi-siècle plus que "ce que fit" le cinquième président de la Ve République. "L'homme plus que le président... Au moment où il s'efface, c'est ainsi qu'on veut se rappeler Jacques Chirac", écrit par exemple Laurent Joffrin dans Libération qui titre en une "sans Chichi", le surnom attribué affectueusement par ses concitoyens.

Une journée de deuil national a été décrétée lundi et un service solennel sera rendu ce jour-là à midi dans l'église Saint-Sulpice à Paris. Des journées de deuil national avaient déjà été décrétées après les décès des présidents Charles de Gaulle en 1970, Georges Pompidou en 1974 et François Mitterrand en 1996. La date et le lieu des obsèques n'ont pas encore été communiqués.

Mort "sans souffrir". L'ex-chef de l'Etat, qui était souffrant depuis de longues années, s'est éteint "très paisiblement, sans souffrir" et entouré des siens jeudi matin à son domicile, rue de Tournon dans le centre de Paris, la ville dont il avait été le maire pendant 18 ans avant d'accéder à l'Elysée, en 1995.