DIRECT. Mort de Jacques Chirac : Emmanuel Macron renonce à son déplacement à Rodez et prononcera un hommage à 20 heures

: "C'était d'abord une personnalité extrêmement chaleureuse et charismatique qui ressemblaient beaucoup aux Français avec ses qualités et ses défauts, réagit auprès de franceinfo Renaud Dutreil, ancien ministre des PME et de la Fonction publique sous Jacques Chirac et surtout l'un des fondateurs de l'UMP. "C'est quelqu'un qui aimait la vie plus que la politique, c'est rare chez les hommes politiques qui finissent par se dessécher. C'était aussi un animal politique donnant des coups et en recevant mais on lui pardonnait car on sentait un homme authentique", ajoute-t-il qui dans son héritage, cite "l'attachement à l'Europe, sa résistance au FN et ce respect pour ceux qui ne sont pas dans la réussite, dans le monde moderne".

: "Paris est en deuil. Pour nous les Parisiennes et les Parisiens, il sera à jamais notre maire, aimant passionnément sa ville et ses habitants."



La maire de Paris a également précisé que "les drapeaux de tous les équipements municipaux seront mis en berne". Suivez notre direct.

: Le journal de 13 heures de France 2 est revenu sur la vie de Jacques Chirac dans un long sujet qui embrasse, en images, toute sa carrière en politique. Le voici :



: C'est bien sûr un point important de la vie politique de Jacques Chirac, @anonyme. En décembre 2011, il avait écopé de deux ans de prison avec sursis dans deux affaires d'emplois fictifs, ce qui a fait de lui le premier président de la Ve République condamné par la justice. Vous trouverez dans cet article davantage de détails sur cet épisode, mais aussi sur les autres affaires qui ont émaillé sa carrière.

: On reparle des emplois fictifs à la mairie de Paris ?

: "Bien qu'ayant été un adversaire politique du Front national pendant des décennies, nous nous souviendrons de son refus de participer à la seconde guerre d'Irak en 2003, qui fut l'un des derniers actes de souveraineté d'un chef d'Etat français."



Marine Le Pen a salué la mémoire de Jacques Chirac. Suivez notre direct.

: On ne le sait pas encore, @anonyme, même si on peut l'imaginer. L'Elysée n'a pas encore réagi à la mort de Jacques Chirac, et n'a pas annoncé si une cérémonie était prévue. Les trois dernières fois que d'anciens présidents sont morts – Charles de Gaulle, Georges Pompidou et François Mitterrand –, ils n'avaient pas bénéficié de funérailles nationales, mais un deuil national avait été décrété.

: Bonjour, triste jour pour la France, une céremonie officielle est-elle prévue ? Merci.

: "La France et les Français perdent leur président. La famille gaulliste perd un de ses inspirateurs. Ma peine immense est à la hauteur du respect, de l'admiration et de l'affection que je lui portais depuis toujours."



Le chef de file des députés LR Christian Jacob a réagi à l'AFP après la mort de l'ancien président de la République Jacques Chirac. Suivez notre direct.



: Le président de la République, Emmanuel Macron, fera une allocution télévisée à 20 heures en hommage à Jacques Chirac. Il ne se rendra donc pas à Rodez.

: "L'ensemble de la France est triste. La France populaire avait beaucoup de sympathie pour Jacques Chirac. La proximité de Jacques Chirac vis-à-vis de cette France populaire n’était pas calculée, c’était quelque chose de naturel. Cette proximité, c’est sans doute ce que l’on retiendra."



Alain Madelin, l’ancien ministre de l’Economie de Jacques Chirac, a réagi sur franceinfo. "Il avait une mémoire assez prodigieuse. Ça restera LE Chirac proche des gens. Ce qui fait que son image restera sûrement celle d’un très grand président", a-t-il assuré. Suivez notre direct.

: Il est toujours savoureux de retrouver la première apparition à la télévision des personnalités disparues. Pour Jacques Chirac, c'était il y a plus de 50 ans, en 1967, dans une interview accordée à l'ORTF. Alors âgé de 34 ans, le futur président était secrétaire d'Etat aux Affaires sociales. Davantage que son discours sur le chômage, on retient surtout de cet extrait qu'il montrait déjà un certain aplomb, qu'il a conservé toute sa vie.



: L'ancien président de la République est mort à l'âge de 86 ans. Mais quels souvenirs garderez-vous de lui ? Que représentait-il à vos yeux ? Comment vous aura-t-il le plus marqué ? N'hésitez pas à laisser votre témoignage dans cet article. Nous sélectionnerons les meilleures contributions pour les publier.

: Bien sûr @anonyme. Le portrait de Jacques Chirac que nous venons de publier revient sur cette phrase de 1991 : évoquant le "travailleur français qui habite à la Goutte d'Or" excédé par "le bruit et l’odeur" de ses voisins africains, il avait déclenché une polémique nationale. A l'époque, il n'avait exprimé aucun regret et revendiqué "un langage de vérité". Mais plus tard, dans ses Mémoires, il reconnaissait "une formule malencontreuse, inutilement provocante, qui ne reflète en rien le fond de ma pensée et ne peut qu'être mal interprétée." Nous publierons demain un article qui reviendra plus longuement sur cet épisode.

: Allez-vous rappeler, par souci d'objectivité, que Chirac, ce fut aussi "le bruit et l'odeur" ? Merci.

: "Ma première réaction, c'est qu'il va y avoir une émotion forte pas seulement en France mais aussi en Afrique et pour tous ces citoyens dont il avait su conquérir le cœur", réagit, très ému, Jean-Paul Delevoye, ancien ministre de la Fonction publique de Jacques Chirac. "Il avait une lecture très profonde des ressorts des peuples, chacun ressent aujourd'hui la perte de cet homme, poursuit celui qui a fait ses "premiers pas" avec l'ancien président. Il avait incarné comme le président Mitterrand la dignité de la fonction, la hauteur de la fonction." Jean-Paul Delevoye retient "le droit à l'avortement avec Simone Veil, le non à l'intervention en Irak et la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat français dans la Shoah".

: Jean-Luc Mélenchon, le leader de La France insoumise, a aussi rendu hommage à Jacques Chirac : il "aimait la France mieux que d'autres depuis". Suivez notre direct.

: La rue de Tournon où vivait Jacques Chirac est en train d'être coupée à la circulation comme le montre une personne sur Twitter.

: "La France a perdu en lui un héros d’Alexandre Dumas : charmeur, batailleur et beaucoup plus profond qu’il ne voulait paraître."

: "Attentif aux grands débats de son temps, il prit conscience des périls qui menaçaient notre planète et nous lui devons l’adoption de la Charte de l’environnement, qui fait maintenant partie de notre bloc de constitutionnalité."

: "Jacques Chirac fait désormais partie de l’histoire de France. Une France à son image : fougueuse, complexe, parfois traversée de contradictions, toujours animée d’une inlassable passion républicaine."







: Jacques Chirac, c'était aussi un style et un personnage, dont l'image avait même fini, ces dernières années, par être reprise sur des tee-shirts ou sur internet, avec plus ou moins de distance et d'ironie. Certain de ces clichés les plus cultes sont également dans notre diaporama.









(JEAN-CLAUDE DELMAS / AFP)









(REMI MOYEN / AFP)

: Son investiture en 1995, sa fameuse pomme devenu un symbole de campagne, ses rencontres avec des icônes, de Nelson Mandela à Madonna : nous avons réuni en un diaporama trente photos marquantes de Jacques Chirac.









(GEORGES BENDRIHEM / AFP)









(GABRIEL BOUYS / AFP)

: Les réactions officielles affluent. Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, se dit "bouleversé et dévasté" par la mort de Jacques Chirac.

: "Jacques Chirac fait désormais partie de l'histoire de France."

: L'Assemblée nationale observe une minute de silence après la mort de Jacques Chirac.

: Redécouvrez la première apparition à la télévision de Jacques Chirac. Celui qui est alors un jeune secrétaire d'Etat aux Affaires sociales marque déjà les esprits par son aplomb face à la caméra de l'ORTF. Plus d'infos ici.



: De son élection en 1995 à son départ de l'Elysée en 2007, voici en images les moments forts qui ont marqué ses deux mandats.

: Jacques Chirac est mort aujourd'hui à 86 ans. Vous pouvez lire plus d'informations dans cet article. Les messages d'hommage des internautes affluent dans ce direct.

: "Le président Jacques Chirac s'est éteint ce matin au milieu des siens. Paisiblement", a déclaré Frédéric Salat-Baroux, époux de Claude Chirac, à l'AFP.

: Jacques Chirac, président de la République de 1995 à 2007, est mort aujourd'hui. Sa famille l'a annoncé, jeudi 26 septembre, à l'AFP. Sa santé s'était dégradée depuis son départ de l'Elysée en 2007, conséquence notamment d'un accident vasculaire cérébral survenu en 2005, durant son second mandat de président de la République. Plus de détails dans cet article.