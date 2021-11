Infographie Michel, 60 ans, ancien cadre... Découvrez le portrait-robot des maires de France par département

Alors que s'est ouvert mardi 16 novembre le 103e congrès de l'association des maires de France, à Pars, franceinfo a voulu savoir qui sont ces représentants des territoires. Grâce aux données du Répertoire national des élus, voilà le portrait-robot de l'édile français : Michel, 60 ans, ancien cadre, à la tête d'une commune de moins de 500 habitants.



Sur les 34 897 maires que compte la France, Michel est donc le prénom le plus répandu, suivi par Philippe et Alain. Un top trois entièrement masculin. Et pour cause : huit maires sur dix sont des hommes. Le ratio est toutefois différent pour les dix plus grandes villes françaises, dont quatre sont dirigées par des femmes.

Des maires plutôt âgés

Autre enseignement : près d'une commune sur deux est gérée par un cadre ou un agriculteur, qu'il soit à la retraite ou toujours en activité. Les retraités, toutes professions confondues, représentent 40% de la population des maires. Très logiquement, leur moyenne d'âge est donc élevée : 60 ans. C'est sept ans de plus que la moyenne d'âge des élus, tout mandat confondu. Mais cette moyenne cache d'importantes disparités. Le plus jeune édile, Hugo Biolley, avait 18 ans lorsqu'il a commencé son mandat. Le plus âgé, Georges Rosso, achèvera le sien à 97 ans.

