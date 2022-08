Info franceinfo Politique : les quatre formations de la Nupes ne participeront pas au Conseil national de la refondation

Cette instance doit être lancée le 8 septembre. Elle rassemblera des professionnels et des citoyens pour étudier différents dossiers, notamment l'école et la santé.

Après La France insoumise (LFI), Europe Écologie-Les Verts (EELV) et le Parti communiste français (PCF), le Parti socialiste (PS) ne participera pas non plus au Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron, a appris franceinfo, mardi 30 août, auprès d'un parlementaire et d'un cadre socialiste.

S'agissant du PCF, l'adjoint à la mairie de Paris Ian Brossat et porte-parole du parti, avait confirmé le refus de son parti de participer à cette instance à franceinfo. Les quatre formations de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) ont adopté la même position en refusant de participer au Conseil national de la refondation.

Cette instance doit rassembler des professionnels et des citoyens pour étudier différents dossiers, notamment l'école et la santé à partir du 8 septembre. Une instance à laquelle ne veut pas participer Gérard Larcher, le président du Sénat. Une décision que le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, indiquait mardi à franceinfo avoir "du mal à comprendre".