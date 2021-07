Haïti : la traque des tueurs du président se poursuit

Des suspects ont été encerclés à Port-au-Prince. Ils ont été embarqués sans ménagement à l’arrière d’un pick-up. En effet, ils sont suspectés d’avoir participé au meurtre du président Jovenel Moïse, le 7 juillet. La foule, en colère, poursuit le véhicule et encercle les locaux de la police. Quatre membres du commando auraient été tués, et six autres arrêtés.

Une fausse opération de la DEA

"Ces types ont tué le président, on va les faire souffrir maintenant que la police les a trouvés", s’insurge un Haïtien. Selon des premiers éléments, les tueurs auraient pu se faire passer pour des membres de la DEA, l’agence anti-drogue américaine. En témoigne une vidéo, authentifiée par des services occidentaux. En pleine nuit, on entend les mots "opération DEA", aux environs de 1h30 du matin. Le pays, au bord du chaos, craint des troubles.