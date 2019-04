Transition écologique : des citoyens tirés au sort pour créer des mesures

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Plus de démocratie participative, parmi les citoyens les avis sont plutôt favorables. "Dans le principe ça peut être une bonne idée parce que c'est une sélection aléatoire et avoir des avis qui viennent de n'importe où. On n'aurait pas juste un avis qui viendrait d'une certaine élite", avoue un badaud. "C'est plutôt bienvenu, ça montre qu'il a écouté les revendications", témoigne une passante. Jeudi 25 avril, pendant son discours, Emmanuel Macron a proposé de tirer au sort 150 citoyens dès le mois de juin pour réfléchir à la transition écologique.

Conclusions attendues en décembre 2019

"Nous commencerons à innover avec ce nouveau travail qui, je crois, répond aux aspirations profondes et permet de mobiliser l'intelligence collective de manière différente", a expliqué le président de la République. Des membres représentatifs de la population, tirés au sort, selon des critères d'âge, de sexe ou encore de catégorie socio-professionnel. Conclusions attendues en décembre 2019.

Le JT

Les autres sujets du JT