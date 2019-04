Incendie de Notre-Dame : Emmanuel Macron reporte encore ses annonces et s'exprimera "en temps voulu" sur le grand débat national

L'incendie de Notre-Dame de Paris a entraîné le report de l'allocution du président de la République. Le Conseil des ministres de mercredi sera entièrement consacré aux suites du sinistre dans le monument de la capitale.

Les annonces d'Emmanuel Macron attendront. Le président de la République s'exprimera "en temps voulu" sur le grand débat national, annonce l'Elysée, mardi 16 avril. L'incendie de Notre-Dame de Paris a entraîné le report sine die de l'annonce des mesures prises après la synthèse des contributions au grand débat national.

"La conférence de presse prévue mercredi est annulée" et le Conseil des ministres sera entièrement consacré à la reconstruction de la cathédrale et sera suivi d’une réunion à l’Elysée de lancement de la souscription nationale et de la reconstruction.

"Il faut respecter un temps de recueillement et avoir la responsabilité qui s’impose dans ce moment de grande émotion nationale", justifie l'Elysée dans un communiqué. "Dans ces conditions, le président de la République s’exprimera en temps voulu sur le grand débat national".