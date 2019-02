Grand débat national : les organisateurs revendiquent plus de 320 000 inscrits sur la plateforme

La première phase de la consultation nationale doit s'achever le 15 mars. Au total, plus de 6 000 réunions sont prévues.

Les organisateurs du grand débat national ont publié une série de chiffres alors que les consultations se poursuivent jusqu'au 15 mars. Plus de 6 000 réunions ont été annoncées dans toute la France, dont 2 500 ont déjà eu lieu, précise un communiqué publié mercredi 13 février. Ces échanges vont venir nourrir une quantité importante de contributions recueillies en ligne ou dans les mairies. A quoi va ressembler la suite du processus ? Eléments de réponse.

Quel avenir pour les contributions ?

Quelque 1,7 million de visiteurs uniques se sont rendus sur www.granddebat.fr, dont 320 000 se sont inscrits à la plateforme. Ces derniers ont fourni plus de 850 000 contributions, poursuivent les organisateurs, mais il convient de nuancer ce chiffre, car il est composé à 75% de simples réponses cochées dans le cadre de questions "rapides" à choix multiples. Toutes ces données recueillies en ligne jusqu'au 15 mars seront ensuite exploitées par l'institut OpinionWay.

Les contributions sous format libre, notamment dans le cadre des cahiers de doléances, sont en revanche ouvertes jusqu'au 20 février. Elles seront ensuite transmises à la Bibliothèque nationale de France, laquelle sera chargée de numériser les documents et de retranscrire ceux qui sont dactylographiés. Ces données seront ensuite analysées par des prestataires spécialisés dans l'intelligence collective et le traitement de données de masse. L'ensemble des contributions sera disponible en "open data", ce qui permettra aux curieux et aux universitaires de plonger dans ces documents.

Le calendrier des prochaines semaines

De nouvelles initiatives sont prévues dans cette première phase du grand débat national dédiée aux contributions. Des stands mobiles vont se déployer dès cette semaine dans les gares et les bureaux de poste, en commençant par Nanterre (Hauts-de-Seine), jeudi 14 février. L'idée est de toucher un public qui n'est pas très à l'aise avec internet, ou qui ne se serait pas rendu spontanément à une réunion publique.

>> INFO FRANCEINFO. Grand débat : 150 étudiants vont animer la discussion dans des "stands de proximité" dans les gares et les postes

Lors des deux premières semaines de mars, des conférences seront consacrées aux quatre thèmes en présence d'organisations syndicales et patronales, d'associations et d'élus.

Une nouvelle phase doit ensuite débuter avec 18 conférences citoyennes régionales, une par région métropolitaine et cinq pour l'outre-mer. Des citoyens seront tirés au sort à l'aide d'un système permettant de générer des numéros de téléphone au hasard. Une conférence sera par ailleurs entièrement dédiée à la jeunesse. Un débat aura finalement lieu au mois d'avril et les premières décisions devraient être prises en milieu de mois.