Grand débat national : ce qu'attendent les jeunes d'Emmanuel Macron

Eléa et Grégoire sont des lycéens de 16 et 17 ans. Originaires d'Autun (Saône-et-Loire), les deux jeunes ont grandi avec les problèmes des zones rurales. "On a des problèmes différents des jeunes des grandes villes, qui ont accès a de meilleurs moyens de transports et de communication par exemple", juge Grégoire.

"On a besoin de pouvoir avoir un futur ici"

Les deux lycéens savent qu'après le bac ils devront partir. Les études, c'est l'un des thèmes qu'ils espèrent aborder avec le président de la République. "On aimerait demander à Emmanuel Macron de l'aide pour nos formations. On aime notre ville, on a envie d'y rester, mais on a besoin de pouvoir avoir un futur ici", explique Eléa. Ce jeudi, ils seront plus de mille à aller à la rencontre du président à Étang-sur-Arroux.

