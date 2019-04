DIRECT. Grand débat national : l'Assemblée entame deux jours de discussions sur les grands thèmes de la consultation

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GRAND_DEBAT

: Le grand débat arrive à l'Assemblée nationale dès aujourd'hui. Les parlementaires devront pencher sur quatre chapitres : transition écologique, fiscalité, dépenses publiques, démocratie et citoyenneté et enfin organisation de l’Etat et des services publics, explique Libération.