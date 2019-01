DIRECT. Grand débat : Edouard Philippe se rend dans une réunion locale dans les Yvelines

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GRAND_DEBAT

: Vous pouvez suivre la réunion publique, où est présent Edouard Philippe, en direct de franceinfo canal 27.

: Edouard Philippe s'est à son tour invité dans une réunion locale, dans les Yvelines

: Quinze Français sur le plateau, Marlène Schiappa comme modératrice, trois thèmes abordés... Franceinfo fait le point sur l'émission spéciale grand débat national de Cyril Hanouna, diffusée ce soir sur C8.









(JOEL SAGET / GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP)



: Chaque jour, franceinfo vous propose de faire étape dans une commune de France pour juger de l'accueil fait au grand débat national voulu par Emmanuel Macron. Vendredi : Saint-Briac, en Ille-et-Vilaine.









(MAXPPP)

: Sur LCI, la présidente de la Commission nationale du débat public, Chantal Jouanno, estime que "le grand débat est faussé". Selon elle, la méthode choisie par le gouvernement est propice à une "opération de communication". Chantal Jouanno s'était retirée début janvier de l'organisation du grand débat, en raison d'une polémique sur son salaire.

: "Il faut proposer de vraies réformes, mais les vraies réformes, elles vont avec les contraintes, les enfants !" Emmanuel Macron s'est adressé ainsi aux personnes qui l'écoutaient lors du débat citoyen à Bourg-de-Péage (Drôme) hier. Et le président d'ajouter : "Parce que si derrière on veut ceci, comment on le finance ? C'est pas open bar. Le bar, c'est le nôtre." Revoici la séquence :





: "Je suis très surprise, il faudrait presque lancer une alerte enlèvement". Interrogée sur les interventions d'Emmanuel Macron pour le grand débat, Rachida Dati s'est demandée sur franceinfo : "Où est le Premier ministre, où est le gouvernement ?"





: Le "gilet jaune" Thierry, lui, n'a pas été convaincu par Emmanuel Macron, mais s'est montré sensible à "l'honneur" de la visite du président dans ce débat-citoyen organisé à Bourg-de-Péage (Drôme) hier. Franceinfo l'a rencontré lui et sa femme. Reportage.

: Le président de la République s'est invité à un débat organisé par la maire sans étiquette de Bourg-de-Péage, hier. Des "gilets jaunes" étaient présents dans la salle et "il n'y avait pas de haine du tout", a souligné Nathalie Nieson. Son interview sur franceinfo est à retrouver ici.