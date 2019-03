DIRECT. Emmanuel Macron rencontre Alain Juppé avant un débat avec des élus à Bordeaux

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GRAND_DEBAT

: Qui sera présent pour ce débat ? Une cinquantaine d'élus de la région. Le débat, qui s'ouvrira à 10 heures, est prévu pour durer jusqu'à 13 heures, heure du départ du président de la République.

: Alain Juppé et Emmanuel Macron se sont retrouvés autour d'un petit déjeuner, peu avant 9 heures. Le débat se déroulera ensuite à l'hôtel Nesmond, la résidence officielle des préfets de Gironde.

: Alain Juppé vit aujourd'hui sa dernière journée de maire en recevant à Bordeaux Emmanuel Macron à l'occasion d'un grand débat avec les élus. L'ancien Premier ministre a estimé qu'il fallait "savoir tourner la page", tout en souhaitant "bonne chance" au gouvernement.

"Il y a eu beaucoup de cynisme de l'entreprise Ford que je condamne, et on a fait le maximum", a déclaré Emmanuel Macron lors d'un débat à Pessac, à propos de l'usine de Blanquefort (Gironde) dont la dernière offre de reprise a été refusée.



• En visite en Gironde, Emmanuel Macron a participé à un grand débat au féminin de 4 heures. Il s'est vu offrir par une "gilet jaune" un pendentif en forme de... gilet jaune, qu'il a refusé de porter. Il s'est aussi défendu sur ses propos polémiques de l'automne, lorsqu'il avait invité un chômeur à "traverser la rue" pour trouver du travail.





Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire reçoit aujourd'hui son homologue néerlandais Wopke Hoekstra pour exiger des "éclaircissements" sur la prise de participation surprise de l'Etat néerlandais dans Air France-KLM.



• Coup d'arrêt pour les Bleues. A moins de 100 jours de leur Coupe du monde, les Françaises ont été défaites par les Allemandes 1-0 à Laval, en match amical. Elles n'avaient plus perdu depuis presque un an.