L'ex-Premier ministre défend son successeur avant le vote des motions de censure déposées par le NFP et le RN, qui pourraient faire tomber le gouvernement de Michel Barnier.

"La communauté de haine fait presque toujours le fond des amitiés." Gabriel Attal, président du groupe "Ensemble pour la République" à l'Assemblée nationale, a dénoncé "l'alliance entre LFI et le RN qui est en train de se nouer", avant le vote des deux motions de censure visant le gouvernement de Michel Barnier, mercredi 4 décembre.

"Ce n'est ni à l'extrême gauche ni à l'extrême droite que les Français pourront trouver l'antidote", estime l'ex-Premier ministre, qui défend son successeur après les prises de parole de la plupart des autres présidents de groupe. "Son projet est clair : agir et avancer", juge Gabriel Attal, dont le groupe parlementaire ne votera pas les motions de censure de la gauche et du RN.

Gabriel Attal a notamment visé les députés RN, qu'il accuse de faire "mal au pays et mal aux Français" : "Vous faites une erreur devant l'histoire, mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est plus fort que vous, c'est votre nature." Il a égalment ciblé "l'Alliance de la gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon [qui] ne poursuit qu'un seul projet : tout piétiner, tout gâcher et tout taxer. (...) Et puis il y a ceux, je le crois profondément, pour qui il est encore temps de se ressaisir", lance-t-il aux socialistes.

La censure "ne ferait que des perdants"

Gabriel Attal estime que la censure, réclamée par les partis de gauche du Nouveau Front populaire et par le Rassemblement national, "ne ferait que des perdants". "L'heure est venue de mettre de côté ce qui nous divise", estime l'ex-Premier ministre, pour lequel "l'heure est venue pour l'ensemble des députés de notre pays de se hisser à la hauteur du moment et à la hauteur de leurs responsabilités".

Le scrutin décisif est attendu en début de soirée. Le texte déposé par les groupes de gauche, qui sera voté en premier après les prises de parole des chefs de groupes politiques, devrait être voté par le RN, et donc adopté par la majorité absolue des députés, sauf coup de théâtre.