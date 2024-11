"Quelle vision pour la France à cinq ans ?" : les ministres invités à "brainstormer" durant le week-end de la Toussaint avant un séminaire gouvernemental

Des devoirs pour les ministres et secrétaires d'Etat en ce long week-end du 1er novembre. Ces membres du gouvernement, plus que jamais chahuté par l'Assemblée nationale ces derniers jours, sont chargés de plancher en vue du séminaire gouvernemental, prévu lundi 4 novembre.

À l'heure où des tiraillements importants autour du budget apparaissent au sein de la coalition réunissant droite et macroniste, le Premier ministre Michel Barnier réunit donc à Matignon son gouvernement au complet, en espérant resserrer les rangs.

Cinq thèmes pour un "plan 2029"

Durant ce deuxième rendez-vous de ce type depuis la nomination du gouvernement, ils sont attendus à Matignon pour "brainstormer" sur cinq thématiques. Et pour cela, chacun est vivement encouragé à venir avec des idées concrètes sur les thèmes de l'Etat et des collectivités, l'Outre-mer, le travail, la simplification ou encore l'immigration et intégration. Ce dernier thème devrait être le plus clivant étant donné les origines politiques diverses des participants.

Mais l'objectif de Matignon n'est pas forcément d'arbitrer des débats, mais plutôt de faire émerger des idées, voire des priorités, afin de répondre à deux questions très simples : comment agir dans les trois ans à venir ? Et quelle vision pour la France à cinq ans ? Cinq ans, c'est théoriquement la durée du mandat des députés... sauf dissolution.

Le Premier ministre veut essayer de sortir de l'urgence du Budget qui l'a accaparé depuis sa nomination, ne pas se laisser enfermer dans une posture "défensive" mais "relever la ligne d'horizon", selon son expression. Cela donnerait donc un "plan 2029", que Michel Barnier espère annoncer dans quelques semaines.