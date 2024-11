“On aurait pu avoir un gouvernement et une politique différents avec une alliance des droites”, estime Éric Ciotti

Éric Ciotti, président de l’Union des droites pour la République et député de la première circonscription des Alpes-Maritimes, est l’invité des “4 Vérités” sur France 2, mercredi 27 novembre.

Michel Barnier, le Premier ministre, a évoqué mardi le risque de tempête financière à propos des taux d’intérêt auxquels la France peut emprunter de l’argent. Pour Éric Ciotti, président de l’Union des droites pour la République (UDR) et député des Alpes-Maritimes, la France est au bord du précipice. “Ceux qui la gouvernent depuis sept ans, les macronistes, l’ont mis dans cette situation”, explique l’invité des “4 Vérités” du mercredi 27 novembre.

“Les amis de Monsieur Mélenchon”

Selon lui, l’alliance électorale avec les macronistes au moment des élections législatives, entre les anciens LR qui ne l’ont pas suivi et les macronistes, puis, au second tour avec “les amis de Monsieur Mélenchon. On aurait pu avoir un gouvernement et une politique différents, avec une alliance des droites”.

