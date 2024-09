Nouveau gouvernement : que pensent les Français des choix de Michel Barnier ?

Le nouveau gouvernement de Michel Barnier a été annoncé officiellement, samedi 21 septembre. Une nouvelle séquence avec l’alliance entre le camp présidentiel, le Modem et Les Républicains. Que pensent les Français des choix faits par le Premier ministre ?

Près de trois mois après avoir voté, il y a des nouveaux ministres et beaucoup de questions pour les Français. Le nouveau gouvernement est-il représentatif ? Non selon plusieurs électeurs de gauche, déçus du choix des ministres. "On vote à gauche et on se retrouve finalement avec un gouvernement de droite, notre parole n’est pas prise en compte", a déploré un électeur de gauche. Un gouvernement orienté à droite qui n’aura pas la majorité à l’Assemblée nationale. Le camp présidentiel et La Droite Républicaine vont, en effet, occuper 213 sièges et tenter de s’allier.

Une alliance fragile

Une coalition entre les deux partis est-elle durable ? C’est en tout cas une bonne nouvelle pour des électeurs du centre et de la droite. "Je trouve ça très bien qu’on arrive à s’entendre", a affirmé une électrice. Mais la nouvelle coalition gouvernementale est à la merci d’une alliance de circonstance entre le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire. S’ils décident, ensemble, de voter une motion de censure, le gouvernement Barnier tombera.