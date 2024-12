Nouveau gouvernement : "Je souhaite un accord de non-censure", affirme Céline Calvez, députée Renaissance des Hauts-de-Seine

Après la chute du gouvernement Barnier, les élus de la majorité défendent l'idée d'un pacte de non-censure avec le bloc républicain, au grand dam de La France insoumise.

Après le vote de la censure mercredi 4 décembre par le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national, qui a renversé le gouvernement de Michel Barnier, une partie de la classe politique se dit prête à un accord de non-censure. "Au lendemain de la censure, nous n'avons pas le choix de chacun faire des pas vers les autres partis. Je souhaite un accord de non-censure qui puisse aller des Républicains jusqu'à la gauche sociale-démocrate. C'était quelque chose qu'on aurait pu mettre en place déjà cet été. Sinon, cela va laisser les extrêmes jouer avec le gouvernement et on aurait une tentative de dissolution sans nouvelle solution", a expliqué Céline Calvez, députée Renaissance des Hauts-de-Seine

"Refaire du macronisme"

"On nous propose de refaire du macronisme c'est-à-dire de remettre ensemble des élus de gauche et de droite sans se soucier des projets que nous avons de la société. Tout cela a été tenté depuis 2017 et on en voit le résultat aujourd'hui", a déploré Benjamin Lucas-Lundy, député Génération.s des Yvelines.

