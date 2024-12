Nouveau gouvernement : "François Bayrou a toutes les qualités requises pour la fonction" de Premier ministre, assure le vice-président du MoDem

Jean-Noël Barrot, ministre démissionnaire de l'Europe et des Affaires étrangères et vice-président du MoDem, était l'invité du "8h30 franceinfo".

"François Bayrou a toutes les qualités requises pour la fonction" de Premier ministre, assure ce lundi sur franceinfo Jean-Noël Barrot, ministre démissionnaire de l'Europe et des Affaires étrangères et vice-président du MoDem.

Alors que la France n'a toujours pas de locataire à Matignon après la chute du gouvernement Barnier, le nom de François Bayrou est de plus en plus pressenti. "Un certain nombre de personnalités politiques éminentes l'ont dit : qui a la capacité à parler à tous aujourd'hui ? Qui a tenu des propos, à pousser des idées selon lesquelles chacun doit trouver sa place ? Qui, parmi les premiers, a défendu le redressement des finances publiques ou la réindustrialisation du pays ? La liste n'est pas si longue", estime Jean-Noël Barrot.

"Cesser de se focaliser sur les lignes rouges"

Pourtant, l'idée ne séduit pas à gauche. Le socialiste Boris Vallaud, l'écologiste Marine Tondelier et Raphaël Glucksmann refusent la nomination de François Bayrou à Matignon. "Cohabiter avec d'autres forces politiques, c'est non seulement ce que les Français nous ont demandé aux élections législatives, mais, en plus, ce n'est pas déshonorant. En réalité, c'est ce que notre pays a fait dans toutes les heures les plus graves de son histoire. À la Libération, ce sont des gouvernements rassemblant la droite, le centre, la gauche, qui ont permis au pays de se redresser", a répondu le ministre démissionnaire.

Mais, selon lui, pour cela, "il faut cesser de se focaliser sur les lignes rouges et se concentrer plutôt sur les points de convergence. Et il y en a de très nombreux", assure-t-il.