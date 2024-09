Nouveau gouvernement : Emmanuel Macron évoque une "ère nouvelle" et appelle à des "compromis"

Le président de la République a affirmé à propos de Michel Barnier, qu'il a nommé Premier ministre : "Il travaille, il écoute, il concerte et il va bâtir."

En visite au Havre pour commémorer la libération de la ville en 1944, Emmanuel Macron a évoqué jeudi 12 septembre dans la soirée une "ère nouvelle" avec un Parlement fragmenté, alors que le Premier ministre qu'il a nommé, Michel Barnier, continue de réfléchir à la composition de son gouvernement. Cette nouvelle configuration politique "avec un Parlement qui représente la France dans sa diversité va supposer des compromis", a-t-il souligné.

Interrogé sur son rôle dans cette période politique inédite, notamment vis-à-vis de Matignon, le chef de l'Etat a affirmé : "Je tiens le rôle que j'ai toujours tenu, en étant au contact de nos compatriotes." "Après, c'est dans la durée, dans la pratique, que les choses vont se faire naturellement", a-t-il ajouté.

"Mais j'espère aussi que les compromis se tisseront pour le pays parce que c'est ce dont on a besoin." Emmanuel Macron, président de la République lors d'une visite au Havre

Alors qu'il était accompagné d'Edouard Philippe, le maire de la ville et son ancien Premier ministre, le chef de l'Etat a refusé de s'exprimer sur sa relation avec Michel Barnier, issu du parti Les Républicains. Il a dit se tenir à la même "ligne" depuis sept ans vis-à-vis du chef du gouvernement. "C'est comme ça que le bon fonctionnement des institutions se passe et que la France peut être bien présidée et bien gouvernée", s'est-il justifié.

"On travaille dans une intimité, une confiance, mais on ne livre pas les choses à tout le monde dehors", a-t-il poursuivi. "Il travaille, il écoute, il concerte et il va bâtir", a-t-il affirmé au sujet de Michel Barnier, qui a entamé une série de consultations avec les différents partis politiques représentés au Parlement.