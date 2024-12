Motions de censure : "Le Premier ministre s'est moqué de la représentation nationale", déplore Emmanuel Grégoire, élu PS de Paris

Les groupes du RN et du NFP ont déposé des motions de censure contre le gouvernement, après l'usage du 49.3 dans le cadre du vote du budget de la Sécurité sociale, lundi 2 décembre. Une issue prévisible, pointe Emmanuel Grégoire, député PS de Paris, sur franceinfo.

L'étau se resserre autour du gouvernement de Michel Barnier. Le Premier ministre joue sa place et celle de son équipe cette semaine, avec le vote du budget de la Sécurité sociale, sous la menace d'une motion de censure des oppositions. "Nous allons censurer", confirme le député socialiste de Paris, Emmanuel Grégoire, au micro de franceinfo, lundi 2 décembre, depuis l'Assemblée nationale.

"Un budget qui ne correspond pas à ce que souhaitaient les Français"

"C'est la cohérence avec ce que nous disons depuis plusieurs mois", poursuit l'élu, candidat à la mairie de Paris en 2026 et membre du Nouveau Front populaire. Et de justifier le dépôt d'une motion de censure, déposée ce lundi et soutenue par son groupe pour s'opposer au passage en force de l'exécutif sur le budget de la Sécurité sociale : "Le Premier ministre s'est moqué de la représentation nationale, ce sont des centaines d'heures de travail en commission qui, on le sait, allaient être écrasées par ce 49.3", souligne encore Emmanuel Grégoire à propos du recours au 49.3 dans l'Hémicycle ce 2 décembre. "C'est la sanction d'un budget qui ne correspond pas à ce que souhaitaient les Français", ajoute-t-il.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.