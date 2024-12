Motion de censure : "Un risque pour le RN de se montrer irresponsable", explique Emilie Zapalski, communicante politique

Le gouvernement de Michel Barnier fait face à deux motions de censure, déposées lundi 2 décembre par le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire, après l'utilisation du 49.3 sur le budget de la Sécurité sociale.

Le Nouveau Front populaire et le Rassemblement national ont chacun déposé une motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier, après le recours de ce dernier à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de loi de financement de la Sécurité sociale, lundi 2 décembre."Michel Barnier est allé au bout des négociations et il a donné l'impression de ne plus vouloir donner d'autres concessions à Marine Le Pen. Le Premier ministre est allé très loin et malgré ça il y a cette menace de censure. Cela semble quand même compliqué d'imaginer qu’il puisse sauver sa peau", explique Emilie Zapalski, communicante politique.

"Pas le projet de Marine Le Pen"

Marine Le Pen avait demandé au gouvernement de renoncer également à la désindexation des retraites, une demande refusée. Elle a donc annoncé que le RN votera la censure. "Nous sommes dans une situation très très particulière. Le RN est allé un petit peu loin. Cela risque de leur revenir comme un boomerang parce que la censure a été demandée par ses électeurs. Ce n’était probablement pas le projet à la base de Marine Le Pen. Mais elle a été globalement forcée par ce mouvement de l'opinion publique et puis de ses électeurs. Mais la censure, et après quoi ? Il y a quand même un risque de se montrer un petit peu irresponsable par ce mouvement", ajoute la communicante politique.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.