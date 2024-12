Motion de censure : "Nous ne voterons pas cette censure avec plaisir", assure Sophie Taillé-Polian, députée Génération.s du Val-de-Marne

L'Assemblée nationale doit examiner mercredi 4 décembre deux motions de censure déposées par le Nouveau Front populaire et par le Rassemblement national.

Le Premier ministre Michel Barnier a engagé la responsabilité de son gouvernement, lundi 2 décembre, en déclenchant l'article 49.3 de la Constitution sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. En retour, le Nouveau front populaire et le RN ont déposé deux motions de censure contre le gouvernement. "Nous ne voterons pas cette censure avec plaisir. Nous sommes responsables et nous souhaitons que notre pays avance. Ainsi, une dizaine de propositions va s’adresser aux députés de l’Assemblée nationale sauf au groupe du Rassemblement national. Nous conservons le barrage républicain, car c’est la base sur laquelle nous avons été élus. Nous voulons faire en sorte que le pays puisse être gouverné et pour répondre aux urgences", a expliqué Sophie Taillé-Polian, députée Génération.s du Val-de-Marne

"Rien n’est encore fait"

"C’est une journée grave et le vote va être important et fondamental pour l’avenir de nos concitoyens et pour celui de notre pays. J’ai du mal à me projeter, car rien n’est encore fait", a assuré Laure Miller, députée Renaissance de la Marne.

